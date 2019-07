Wann Real Madrid und FC Barcelona nach Mallorca kommen

Das sind die Gegner in der ersten Liga.

Das sind die Gegner in der ersten Liga. Foto: RCD

Der spanische Fußballverband hat am Donnerstag (4.7.) den Spielplan der neuen Saison ausgelost. Real Mallorca startet mit zwei Heimspielen in die neue Spielzeit.

Real Mallorca eröffnet die Saison am Wochenende vom 17. August (die genauen Spielzeiten stehen noch nicht fest) im Stadion von Son Moix gegen Eibar. Eine Woche später kommt mit San Sebastián direkt die nächsten Basken auf die Insel. Der erste Auswärtsspiel steigt am ersten Septemberwochenende in Valencia.

Für deutsche Fans dürften die Spitzenspiele interessant sein: Atlético Madrid kommt am 25. September, Real Madrid am 20. Oktober und der FC Barcelona am 15. März.

Die spanische Liga wird asymetrisch ausgetragen, das heißt, dass Hin- und Rückrunde nicht in der gleichen Reihenfolge gespielt werden. Zum letzten Saisonspiel muss Real Mallorca nach Osasuna.

Der Dauerkartenverkauf hat für bestehende Mitglieder bereits begonnen, alle anderen müssen bis zum 8. August warten. Was die Tageskarten für die Spitzenspiele kosten, ist noch nicht bekannt. /rp