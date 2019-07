Mallorca hat ab 2020 wieder einen Triathlon über die Ironman-Distanz

Drei Jahre lang musste Mallorca ohne einen Full Ironman auskommen. Nachdem das amerikanische Unternehmen sich von der Insel mit dem "großen" Triathlon verabschiedet hatte, gab es nur halbwegs Ersatz dafür. Das ändert sich im kommenden Jahr. Das Rennen Mallorca 140.6 soll der Nachfolger des Ironman werden.

Mit dem Long Course Weekend gibt es zwar einen Wettbewerb, der die einzelnen Distanzen des Rennens anbietet. Die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und der Marathon werden dabei aber an drei verschiedenen Tagen absolviert.

Mit dem Mallorca 140.6 gibt es die Ironman-Distanz dann wieder an einem Tag. Wie auch der Ironman zuvor und das Long Course Weekend, wird der Triathlon in Alcúdia ausgetragen, und zwar am 24. Oktober 2020. 1.500 Startplätze gibt es, diese gehen ab dem 2. September 2019 in den Verkauf.

Neben der Langstrecke wird auch die halbe Distanz angeboten. "Der Triathlon soll sich weltweit einen Namen bei Profis und Hobbysportlern machen", heißt es in einer Pressemitteilung desVeranstalters Kumulus. /rp