So sehen die neuen Trikots von Real Mallorca aus

Die Teufel kehren in rot gekleidet in die erste Liga zurück. Real Mallorca hat am Montag (29.7.) die Trikots für die neue Saison vorgestellt.

Bei den Heimspielen im Stadion von Son Moix werden die Fans das Team in roten Trikots und schwarzen Hosen sowie Strümpfen sehen. Auswärts ist die Mannschaft komplett in weiß mit roten Akzenten gekleidet.

Ein Hingucker ist das Ausweichtrikot mit rosa Ärmeln und Hosen. Fans können die neuen Trikots bereits im Fanshop kaufen, im Internetshop dürften sie in Kürze erhältlich sein. /rp