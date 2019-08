Real Mallorca legt einen tollen Auftakt in der ersten Liga hin

Was war das für ein toller Auftakt! Real Mallorca hat bei seiner Rückkehr in die Primera División am Samstag (17.8.) im Son Moix Eibar mit 2:1 besiegt. Damit stehen die Mallorquiner in der Tabelle vor dem FC Barcelona.

RCD-Coach Vicente Moreno setzte auf die Aufstiegsmannschaft mit zwei Ausnahmen: Ex-Löwe Lumor verteidigte hinten links, Real Madrid-Leihgabe Feibas spielte im Mittelfeld. Die Mallorquiner legten furios los. Eibar kam kaum hinten raus und sah sich mehreren gefährlichen Situationen gegenüber.

Bereits nach drei Minuten war Dani Rodriguez alleine auf und davon. Vor dem Torhüter behielt er die Nerven und erzielte das erste Erstligator nach sechs Jahren für Real Mallorca. Der INselclub ließ nicht locker. Ex-Paulianer Ante Budimir verzog aus kurzer Distanz, Lumor scheiterte mit einem Distanzschuss.

Von Eiber war eine halbe Stunde nichts zu sehen. Dann wechselte der Gästetrainer bereits das erste Mal und der Schwung der Mallorquiner ließ nach.

Im zweiten Abschnitt zahlte sich die Erfahrung aus. Neuling Real Mallorca ließ sich hinten reindrängen und kassierte durch die erste wirkliche Chance der Gäste den Ausgleich. Oliveira (56.) traf für Eibar.

Der Gästespieler sollte auch für die Entscheidung sorgen. Nach 74 Minuten marschierte Joan Sastre über die rechte Seite. Oliveira lenkte dessen Hereingabe ins eigene Netz.

Durch den Sieg punktet RCD zum Auftakt dreifach und liegt, da Barça verloren hat, genau diese drei Punkte vor dem Meister. AM kommenden Sonntag (25.8., 17 Uhr) geht es schon mit dem nächsten Heimspiel gegen Real Sociedad weiter. /rp