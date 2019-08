Puerto Portals lädt zur Rolex TP52 World Championship ein

Elf Teams der angesehenen Regatta "52 Super Series" treten vom 25. bis 29. August bei der Rolex TP52 World Championship in Puerto Portals im Südwesten von Mallorca gegeneinander an. Die Segler stammen aus insgesamt acht verschiedenen Nationen.

Nach dieser wichtigsten Segelregatta der 52 Super Series wird der Träger des Weltmeistertitels feststehen. Titelverteidiger ist "Quantum Racing", das Boot des amerikanischen Reeders Doug DeVos, das bereits sechs von zwölf Weltmeisterschaften gewonnen hat. Auch das deutsche Team um Harm Müller-Spreer ist mit dem Boot "Platoon" dabei.

Rund um die Segelwoche findet ein buntes Rahmenprogramm statt: Am Samstag (24.8.) um 16.30 Uhr ein Skipper-Briefing, um 21 Uhr die Opening Party mit Mike Pidone und DJ Nando Gerosa. Am Sonntag (25.8.) spielt dann DJ Vik T by garito. Am Montag (26.8.) gibt's um 10 Uhr unter anderem einen Workshop für Kinder zur Nachhaltigkeit, ab 17 Uhr spielt DJ Uvete by Garito.

Die Preisverleihung der Trofeo Bufete Barrilero findet am Dienstag (27.8.) um 17 Uhr statt, um 20 Uhr laden die Veranstalter zur Crew Party ein. Am Mittwoch (28.8.) sendet der Sender Cadena Ser Live von Puerto Portals aus, um 17 Uhr spielen "The red suns". Am letzten Tag der Segelwoche, Donnerstag (29.8.), werden um 17 Uhr die Preise der Rolex TP 52 World Championship verliehen, um 18 Uhr spielt DJ Nacho Velasco by Garito. /sw

Mehr Informationen: http://www.52superseries.com/