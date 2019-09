Ex-Schalker verstärkt Real Mallorca

Real Mallorca hat am Montag (2.9.) Baba Rahman verpflichtet. Der ehemalige Spieler von Schalke 04 kommt auf Leihbasis vom FC Chelsea.

Der Ghanaer startete seine internationale Karriere 2012 in Fürth. Nach einer erfolgreichen Saison beim FC Augsburg wechselte der Linksverteidiger 2015 für 20 Millionen Euro zum FC Chelsea.

Bei den Londonern kam er in den vergangenen Jahren aber nur auf 23 Einsätze. Daher wurde Baba oft verliehen - zwei Mal an Schalke 04 und einmal an Stade Reims und nun an Real Mallorca.

Die Leihe ist auf ein Jahr ausgelegt, über eine Kaufoption ist nichts bekannt. Real Mallorca hatte die vergangenen Wochen dringend nach einem Linksverteidiger gesucht. /rp