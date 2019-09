Real Mallorca hadert mit sich selbst

Real Mallorca hat am Sonntag (1.9.) mit 0:2 beim spanischen Spitzenclub FC Valencia verloren. Die Mallorquiner waren zwar Außenseiter, hätten aber durchaus Punkte verdient gehabt.

Im ersten Auswärtsspiel der Saison startete der Inselclub schwungvoll. Anders als in der Vorsaison, als Real Mallorca in der Fremde meist lethargisch auftrat, spielten die Mallorquiner zügig nach vorne. Einen Schuss von Joan Sastre konnte Valencia-Keeper Cillessen nur abprallen lassen, Ex-Pauli-Stürmer Ante Budimir setzte den Nachschuss jedoch nur an die Latte.

Wenig später schepperte es erneut. Lago Júnior traf mit einem Fernschuss den Pfosten. Zum Ende der ersten Halbzeit spielte Valencia seine Erfahrung aus. RCD-Verteidiger Raíllo grätschte im Strafraum und traf seinen Gegenspieler. Parejo verwandelte den Elfmeter zur Führung.

Im zweiten Abschnitt übernahmen die Hausherren die Kontrolle. Nach einer Ecke bekam Lago Júnior den Ball an die Hand. Parejo verwandelte auch den zweiten Elfmeter sicher.

Nach drei Spieltagen steht Real Mallorca auf dem 14. Platz. Am Wochenende ist Länderspielpause. Das nächste Spiel ist am Freitag (13.9., 21 Uhr) gegen Atlétic Bilbao im Stadion von Son Moix. Karten gibt es hier. /rp