Rafael Nadal feiert vierten US-Open-Sieg in New York

Die Aufholjagd von Medwedew wurde nicht belohnt. Am Ende hielt Nadal den Pokal in den Händen. Foto: Efe

Mallorca feiert den Sieg von Rafael Nadal im Grand Slam-Turnier US-Open. Der Tennisstar aus Manacor setzte sich am Sonntagabend (8.9.) in einem packenden Finale gegen den Russen Daniil Medwedew durch, nach fünf umkämpften Sätzen (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4) und fast fünf Stunden Spielzeit. Es war das drittlängste Endspiel in der Geschichte des Turniers.

"Es war ein unglaubliches Finale. Daniil hat unglaublich gespielt und gezeigt, warum er schon die Nummer vier der Welt ist, obwohl er erst 23 Jahre alt ist", sagte Nadal.

Für Rafael Nadal ist es der vierte Turniersieg in New York. Der Weltranglistenzweite wird jetzt alles daran setzen, Novak Djokovic den ersten Rang der Liste streitig zu machen. /tg