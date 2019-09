Real Mallorca holt Unentschieden mit Herzkasper gegen Athletic

Über die ersten 75 Minuten der Freitagabendbegegnung (13.9.) zwischen Real Mallorca und Athletic Bilbao braucht man nicht viele Worte verlieren. Ja, Mallorca machte Druck gegen den Tabellenzweiten. Hier und da gab es auch ganz gute Chancen - allen voran Lago Junior, der es schaffte, in der 49.Minute aus rund drei Metern alleinstehend vor dem Tor zu verschiessen. Aber das war alles nur Vorgeplänkel für das, was in der Schlussphase und Nachspielzeit passieren sollte.

Salva Sevilla knallte den Ball in der 75 Minute gegen den Pfosten, von da an ging es los. In der 80. Minute holte der eingewechselte, wieselflinke Japaner Take Kubo einen Elfmeter heraus. Den er kurz zuvor ebenfalls eingewechselte Publikumsliebling Abdon Prats knapp gegen das Tor setzte. Aritz Aduriz testete Mallorcas Keeper Manolo Reina mit einem Fernschuss in der 87. Minute.

Der ehemalige Mallorca-Spieler, der beim Publikum immer noch hoch angesehen ist, sollte kurz darauf wieder zum Protagonisten werden. In der 91. Minute wehrte Baba eine Großchance der Basken mit der Hand ab, wie der VAR offenbarte. Aduriz trat zum Elfmeter an - den Reina glänzend parierte. Von da an machte Mallorca nochmal Druck. In der 97. Minute traf Alex Alegría nach einem Freistoß. Doch das perfekte Ende sollte den Fans im Stadion Son Moix nicht vergönnt sein. Das Tor wurde aberkannt.

Mallorca bleibt vorerst Tabellenvierzenter, Bilbao zumindest bis Samstag auf Platz zwei. /pss