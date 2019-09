Mallorca bekommt ab 2020 ein ATP-Turnier

Im Vorjahr spielten noch die Frauen in Santa Ponça. Ab 2020 die Männer.

Im Vorjahr spielten noch die Frauen in Santa Ponça. Ab 2020 die Männer. Foto: Veranstalter

Nun ist es offiziell: Mallorca trägt 2020 ein Turnier im Männer-Tennis aus. Die ATP-Veranstaltung ersetzt das Damenturnier Mallorca Open.

Wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung am Mittwoch (18.9.) verkündet hat, wird das ATP 250-Turnier (die niedrigste Klasse) vom 20. bis 27. Juni 2020 auf den Rasenplätzen in Santa Ponça ausgetragen.

Die Mallorca Championships sollen die Männer auf Wimbledon vorbereiten. Es ist eines von acht Rasenturnieren der ATP-Tour. Die Insel hatte bereits zwischen 1998 und 2002 ein Männerturnier. Die letzte Ausgabe gewann Rafael Nadal. Es war der erste ATP-Sieg des Mallorquiners.

Sein Onkel Toni wird weiter der Turnierdirektor bleiben. Das Preisgeld des Turniers beträgt 900.000 Euro, 28 Einzelspieler und 16 Doppelpaare werden antreten.

Für die Mallorca Open bedeutet es nach vier Jahren das Aus. Das Damenturnier zieht nach Medienberichten nach Berlin. /rp