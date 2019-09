Atlético Baleares ist neuer Tabellenführer

Fußball-Drittligist Atlético Baleares unterstreicht auch in der neuen Saison in der Segunda División B seine Aufstiegsambitionen. Nachdem das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann vergangene Saison denkbar knapp am Sprung in die Zweite Liga scheiterte, sind die Spieler um Trainer Manix Mandiola seit dem frühen Sonntagnachmittag (29.9.) wieder Tabellenführer in der Gruppe 1. Die Mallorquiner schlugen die Gäste aus dem galicischen Coruxo im Estadi Balear verdient mit 2:0.

Die Partie war bereits früh entschieden. Nach 15 Minuten brachte Jorge Ortiz die Hausherren mit 1:0 in Führung und bereits in der 25. Minute fiel das 2:0 durch Tony Gabarre. Atlético Baleares ließ bis zum Schluss in der Abwehr nichts anbrennen und sicherte sich Platz 1 der Tabelle. Dabei profitierte die Volckmann-Truppe vom Ausrutscher des bisherigen Tabellenführers Peña Deportiva aus Ibiza. Das Team aus Santa Eulàlia kam beim Auswärtsspiel in Melilla nicht über ein 2:2 hinaus.

Die nächste Partie für Atlético Baleares steht am kommenden Sonntag (6.10.) ebenfalls in Galicien, bei Racing Ferrol, an. Die Uhrzeit wurde noch nicht festgelegt. /jk