Autorennen auf den Puig Major nach Unfall abgebrochen

Das Rennen hinauf auf den Puig Major, mit 1.445 Metern über dem Meeresspiegel höchster Mallorca, gehört zu den Höhepunkten der Rennsportsaison auf der Insel. Am Sonntag (6.10.) musste es vorzeitig nach einem Unfall abgebrochen werden. Beim Zeitfahren verlor ein teilnehmender Volkswagen Golf einen Reifen und knallte gegen eine Absperrung. Dabei wurden zwei Zuschauer verletzt, die im Krankenwagen abtransportiert werden mussten.



Glücklicherweise trugen die Zuschauer offenbar keine schweren Verletzungen davon. Das Rennen hätte womöglich fortgesetzt werden können - wenn es denn noch weitere Krankenwagen an der Rennstrecke gegeben hätte. So aber konnte der Veranstalter die Sicherheitsvorschriften nicht einhalten und musste das Rennen abbrechen. Aufgrund der Ergebnisse vorheriger Läufe wurde der Rennfahrer Jaime Carbonell zum Sieger erklärt.



Der Regionalsender IB3 verbreitete per Twitter Aufnahmen des Unfalls und der Aufregung danach. Sie lassen auf unzureichende Sicherheitsvorkehrungen entlang der Rennstrecke schließen. /ck





Aquest és el moment de l'accident a la carrera automobilística de la Pujada al Puig Major. Dues persones han resultat ferides lleus i han hagut de ser traslladades a un centre hospitalari. Imatges d'Antonio García. pic.twitter.com/LP3LoCzrD0 — IB3 Notícies (@IB3noticies) October 6, 2019