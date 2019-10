Zweiter Sieg der Saison für Real Mallorca

Das roch nach Sieg: Real Mallorca gewann am Sonntag (6.10.) im Son Moix Stadion in Palma de Mallorca 2:0 klar gegen R.C.D. Espanyol. Torschützen waren in der ersten Halbzeit Budimir, das 2:0 schoss Salva Sevilla. Die drei gewonnenen Punkte sollten das Team des heimischen Fußballclubs wieder hoffnungsvoll stimmen. /sw