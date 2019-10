Atlético Baleares siegt auch im Spitzenspiel

Atlético Baleares will wohl schon in der Hinrunde klarmachen, dass das Team auch in dieser Saison wieder Meister wird. Der Club vom deutschen Eigentümer Ingo Volckmann hat am Sonntag (20.10.) beim ärgsten Konkurrenten auf Ibiza mit 1:0 gewonnen.

Neun Spiele, acht Siege - so lautet die eindrucksvolle Bilanz des Drittligisten in dieser Spielzeit. Gegen Ibiza sahen die Fans lange ein ausgeglichenes Spiel. Tony Gabarré nutzte nach der Halbzeit einen Abwehrfehler und schoss das Tor des Tages.

Atlético Baleares hat nun schon fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten von der Nachbarinsel. Die zweite Mannschaft von Atlético Madrid muss jedoch ihr Spiel noch austragen und den zweiten Platz einnehmen und somit den Vorsprung der Mallorquiner auf drei Punkte verkürzen.

Weiter geht es für Atlético Baleares am Sonntag (27.10., 12 Uhr) gegen CF Internacional im Estadi Balear, wo das Team noch ungeschlagen ist. /rp