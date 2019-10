Drei Sportevents zum Mitmachen oder Zuschauen auf Mallorca

Am kommenden Wochenende stehen auf Mallorca drei sportliche Wettkämpfe an. Für Hobbysportler ist das die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden oder an der Seite zu stehen und anzufeuern.



Ultra Mallorca Man: Da muss ein Elektroauto vorher nachladen

Bei einer Distanz von 532 Kilometern stellt sich für Besitzer eines Elektroautos die Frage, wo sie auf der Strecke eine Ladestation vorfinden. Die bis zu 49 Teilnehmer der dritten Ausgabe des Ultra Mallorca Man müssen die Strecke aus eigener Kraft zurücklegen – und haben dafür gerade einmal 36 Stunden Zeit. Am Freitag (25.10.) geht es mit zehn Kilometer Schwimmen in der Bucht von Port d'Alcúdia los. Im Anschluss folgt eine 126 Kilometer lange Radrunde nach Llucmajor. Am zweiten Wettkampftag geht es 312 Kilometer mit dem Rad rund um die Insel. Wer am dritten Tag nicht mit Muskelkater im Bett liegen bleibt, rafft sich auf und läuft am Meer zwischen Port de Pollença und Playa de Muro einen doppelten Marathon, also 84,4 Kilometer. Normale Menschen bekommen schon beim Lesen dieser Herausforderungen Schweißausbrüche. Im Vorjahr hat der Mallorquiner Bernat Xavier Xamena nach einer Gesamtzeit von 26 Stunden – somit nur knapp mehr als ein Tag – gewonnen. ultramallorcaman.com



Long Course Weekend: Triathlon zum Selberbasteln für jedermann

Triathlon ist ja schon fast zum Volkssport geworden: Schwimmen, Radfahren, Laufen, das bietet Abwechslung. Beim Long Course Weekend gibt es die Königsdisziplin fast über die Ironman-Distanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 172 Kilometer Radfahren, Marathon). Für weniger trainierte Sportler stehen aber auch kürzere Strecken zur Wahl. Da an drei Tagen jeweils eine der Disziplinen ausgeübt wird, handelt es sich nicht um einen klassischen Triathlon. Am Samstag (26.10.) geht es im Meer vor Port d'Alcúdia los. Zur Auswahl stehen Strecken zwischen 750 Metern und 3,8 Kilometern. Die Radstrecke am Sonntag geht über 172 Kilometer – oder auch nur die Hälfte. Die mögliche Laufdistanz am Montag startet bei 5 Kilometern und endet im Marathon. Die Disziplinen und Strecken können bei der Startnummernvergabe einzeln oder im Komplettpaket gebucht werden und kosten zwischen 24 und 290 Euro. Für die jeweils längsten Strecken müssen die Athleten mindestens 18 Jahre alt sein. Kinder bis zwölf Jahre dürfen für 5 Euro am Samstag am Strand laufen. lcwmallorca.com



Palma Beach Run: Zehn Kilometer am Ballermann laufen

Die von Hoteliers und Gastronomen betriebene Initiative Palma Beach will unter Beweis stellen, dass die Playa de Palma noch ganz andere Qualitäten zu bieten hat als günstigen Partytourismus und setzt dabei auch auf sportliche Events. Nach dem Motto: Statt nur vom Bierkönig ins Hotel zu taumeln, kann man auch an einem Volkslauf teilnehmen. Der vierte Palma Beach Run startet und endet am Sonntag (27.10.) an der Kirche auf Höhe vom Balneario 7. Los geht's ab 10.30 Uhr. Die Strecke führt über zehn Kilometer die Strandpromenade entlang. Der Veranstalter will die Anzahl von 1.000 Läufern bei der vorherigen Ausgabe übertreffen und lockt mit Preisen im Wert von insgesamt 30.000 Euro. Die Einschreibung gibt es für 14 Euro unter palmabeach.com. Am Wettkampftag selbst kostet die Startnummer 20 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre gibt es für 5 Euro einen speziellen Lauf. Je nach Altersklasse müssen von den Jüngeren 200, 600 oder 1.000 Meter zurückgelegt werden. Kinder bis fünf Jahre dürfen von den Eltern begleitet werden. palmabeach.com