Real Mallorca zeigt die übliche Auswärtsschwäche

Mit solchen Auswärtsleistungen wird Real Mallorca sicher nicht die Klasse halten. Die Mallorquiner haben am Sonntag (3.11.) nach einer dürftigen Leistung 0:3 gegen Valladolid verloren. Atlético Baleares setzt hingegen die Siegesserie fort.

Real Mallorca spielte in der ersten Halbzeit noch ordentlich. Trotz größerer Spielanteile konnten die Mallorquiner aber keine Gefahr vor dem gegnerischen Tor erzeugen. Auf der anderen Seite kickte Innenverteidiger Joaquin nach 36 Minuten eine Ecke zur Führung ein. RCD-Torwart Fabricio, der in die Startelf reinrotierte, sah nicht gut dabei aus.

Der Torwart war auch in der zweiten Halbzeit ein Schwachpunkt. Nach einem Abstimmungsfehler mit Innenverteidiger Raíllo schenkte Fabricio den Ball her und foulte den Stürmer im Strafraum. Enes Ünal verwandelte zum 0:2. Auch danach segelte der Torwart unter Flanken hindurch und Real Mallorca konnte sich mit dem Ergebnis glücklich schätzen.

Erst in der Schlussphase konnten die Mallorquiner selbst Chancen kreieren. Wirklich gefährlich wurde es aber nicht. Sandro machte in der letzten Minute den Deckel drauf, wieder war Fabricio nicht unschuldig. So bleibt RCD in dieser Saison noch ohne Auswärtspunkt.

Durch die Pleite bleibt Real Mallorca mit dem 17. Platz geradeso über der Abstiegszone, kann aber in Abhängigkeit der anderen Partien noch abrutschen. Am Sonntag (10.11., 12 Uhr) geht es gegen Villarreal im Stadion von Son Moix weiter.

Atlético Baleares hat hingegen mit 3:1 gegen Real Oviedo B im Estadi Balear gewonnen. Ortiz, Gabarre und Holsgrove trafen für den Club vom deutschen Eigentümer Ingo Volckmann. Atlético Baleares bleibt weiter unangefochtener Tabellenführer. Weiter geht es am Sonntag auswärts bei der zweiten Mannschaft von Atlético Madrid.