Real Mallorca gewinnt, Atlético Baleares trennt sich mit Unentschieden

Die Spieler des Erstligisten Real Mallorca durften sich am Sonntag (10.11.) über einen verdienten 3:1-Sieg gegen den FC Villarreal freuen. Das Team von Vicente Moreno hatte seine ersten beiden Tore den Elfmetern von Lago Junior und Dani Rodríguez zu verdanken. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit folgte dann das Gegentor durch Villarreal. Doch das wollten die Spieler des Inselclubs nicht auf sich sitzen lassen. Kurze Zeit später schoss der Japaner Take Kubo sein Team zum 3:1. Er legte in dem Spiel am Sonntag eine Glanzleistung hin. Er war an allen drei Toren seines Teams beteiligt. Dennoch tauschte Trainer Moreno Kubo in der zweiten Halbzeit noch aus. Zufrieden mit der Leistung seines jungen Spielers klopfte er ihm mit den Worten "Genau so, genau so" auf die Brust.

Real Mallorca hat damit 14 Punkte und trifft als nächstes am Freitag (22.11.) auf UD Levante.

Atlético Baleares musste sich nach acht Siegen in Folge am Sonntag (10.11.) gegen Atlético Madrid B mit einem Unentschieden (0:0) begnügen. In der ersten Halbzeit gelang es Gabarre und seinen Mitspielern kaum, die Verteidigungsmauer der gegnerischen Mannschaft zu durchbrechen. Die Teams gingen mit einem Unentschieden auseinander. Damit hat der Inselverein nun 31 Punkte. Am Sonntag (17.11.) tritt das Team im Estadi Balear gegen Real Madrid Castilla an. /sw