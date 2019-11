Nach Foul auf Mallorca: Polizei nimmt Fußballer wegen Körperverletzung fest

So bekommt der Begriff Videobeweis eine ganz andere Bedeutung: Nach einem brutalen Vorfall bei einem Fußballspiel der Regionalliga auf Mallorca hat die Polizei am Montag (18.11.) einen der Spieler wegen mutmaßlicher schwerer Körperverletzung festgenommen. Das Foul hatte abseits vom eigentlichen Spielgeschehen stattgefunden und konnte durch eine Videoaufzeichnung belegt werden.

Der Vorfall ereignete sich am 9. November beim Spiel Son Sardina gegen Athlètic Huialfàs in Palma de Mallorca. In der 82. Spielminute schlug einer der Spieler des Teams Son Sardina einen Gegner brutal ins Gesicht. Der Athlètic Huialfàs-Spieler ging zu Boden und musste anschließend ärztlich behandelt werden. Der Angriff erfolgte abseits vom aktuellen Spielgeschehen.

Die Nationalpolizei untersuchte den Vorfall und wertete dabei ein Video aus. Eine gute Woche später nahm sie den 23-jährigen Tatverdächtigen nun wegen mutmaßlicher Körperverletzung fest. /tg