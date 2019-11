Auswärts bekommt Real Mallorca es nicht gebacken

Real Mallorca trat in Weiß an.

Real Mallorca trat in Weiß an. Foto: RCD Mallorca

Real Mallorca hat Auswärtsproblem: Zum sechsten Mal in dieser Saison verlor die Mannschaft bei einem Auswärtsspiel. Levante schlug die Mannschaft aus Palma de Mallorca am Freitagabend (22.11.) mit 2:1.

In der 52. Minute ging Levante mit einem Tor von Roger Martí in Führung. Dani Rodriguez schoss für Real Mallorca den Anschlusstreffer in der 65. Minute. Ruben Rochina von Levante erzielte den Siegtreffer für sein Team in der 73. Minute. Fast sah es noch so aus, als ob Real Mallorca in letzter Minute ein Unentschieden herausholen könnte. Doch ein Schuss von Abdón ging gegen die Latte. /lk