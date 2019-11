Nach der Euphorie folgt das Tief bei Atlético Baleares

So schnell geht es im Fußball. In einer Woche ist Atlético Baleares noch scheinbar unschlagbar, kurze Zeit später steckt das Team in der Minikrise. Am Sonntag (24.11.) gab es für den Drittligisten die zweite Saisonpleite.

Auswärts bei der zweiten Mannschaft von Getafe zeigten die Insulaner ihr bisher schwächstes Saisonspiel. Im Angriff ging wenig, und in der Verteidigung musste das Team in der 89. Minute den Gegentreffer zum 0:1 hinnehmen.

Nach dem 1:1 gegen Real Madrid B in der Vorwoche ist es das dritte sieglose Spiel in Folge. Zuvor feierten die Balearicos acht Siege in Serie.

Noch ist das Team Tabellenführer. Der Abstand auf Atlético Madrid B ist aber auf drei Punkte geschmolzen. Im Estadi Balear sollen daher am Sonntag (1.12., 12 Uhr) drei Punkte gegen Celta de Vigo B her. /rp