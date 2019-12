Atlético Baleares gewinnt 2:0 gegen Las Rozas

Atlético Baleares hat Las Rozas CF beim Heimspiel im Estadi Balear in Palma de Mallorca am Samstag (14.12.) mit 2:0 geschlagen. Nach einer für die Zuschauer relativ langweiligen ersten Halbzeit, konnten sich die Blau-Weißen von Trainer Manix Mandiola in der zweiten Spielhälfte mit gleich zwei Toren gegen das gegenerische Team durchsetzen. Gleich in der 46. Minute traf zunächst Jorge Ortíz (beim Elfmeter), nur wenige Minuten später traf mit seinem Kopf auch sein Kollege Tony Gabarre.

Die Auswärtigen mussten in den gelben Trikots von Atlético Baleares spielen, da ihre eigenen auf der Reise per Flugzeug verloren gegangen waren.

Mit den drei gewonnenen Punkten sichert sich Atlético Baleares weiterhin den ersten Tabellenplatz. /sw