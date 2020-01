Doku zeigt den Durchmarsch von Real Mallorca von der dritten in die erste Liga

Was war das für eine Geschichte! Real Mallorca war totgesagt, raus aus dem professionellen Fußball. Die Mallorquiner mussten sich in der dritten Liga neu zusammenfinden. Niemand hätte geglaubt, dass die Mannschaft zwei Jahre später in die Primera División zurückkehrt.

Der Verein hat zu dem doppelten Aufstieg nun eine 47-minütige Dokumentation (auf Spanisch) veröffentlicht. Diese ist im Internet (siehe weiter unten in der Meldung) zu sehen. In dieser kommen alle Protagonisten, seien es Spieler oder Verantwortliche, zu Wort.

Wie lange Real Mallorca erstklassig bleibt, ist fraglich. Nach der 0:1-Pleite am Sonntag (5.1.) gegen Granada hat das Team die Hinrunde auf einem Abstiegsplatz abgeschlossen. /rp