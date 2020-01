Einmal mit Lance Armstrong über Mallorca radeln - für 27.000 Euro

Die Finanzsorgen von Lance Armstrong werden offenbar wieder größer. Der Ex-Radprofi, der bereits vor wenigen Jahren vor dem bankrott stand, bietet sich nun selbst auf Mallorca als Tourguide an. Für 30.000 US-Dollar (gute 27.000 Euro) gibt es eine knappe Woche mit dem US-Amerikaner.



Armstrong selbst hat das Angebot "The Move Mallorca 2020" am Mittwoch (22.1.) in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.





Heads up! @ghincapie and myself (as well as rockstar guides Emily and @mikekloser) are taking THEMOVE to Mallorca. Join us on this beautiful Mediterranean island for amazing rides, food, wine, and conversation. Can't https://t.co/XkbyaJ8Vga pic.twitter.com/GB2ZbuYIm1