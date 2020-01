Emanuel Buchmann im Interview über die Tour de France und Olympia in Tokio

Die Playa de Palma Challenge ist am Donnerstag (30.1.) gestartet. Die besten Radfahrer der Welt messen sich in vier voneinander unabhängigen Rennen. Mit dabei ist Deutschlands Vorzeige-Profi Emanuel Buchmann.

Im Vorjahr wurde der 27-Jährige Vierter bei der Tour de France. In dieser Saison peilt er den Sieg an. "Früher habe ich nie vom gelben Trikot geträumt. Inzwischen habe ich aber gemerkt, dass es im Bereich des Möglichen ist", sagt er im MZ-Interview.

Diese Saison steht neben der Tour auch noch das Olympia-Rennen in Tokio an. "Nur sechs Tage Pause sind grenzwertig", so Buchmann, der sich in erster Linie auf die Tour konzentrieren will.

