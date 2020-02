Italiener Moschetti gewinnt Abschlussrennen auf Mallorca

Der Saisonauftakt der Radprofis in Europa auf Mallorca ist am Sonntag (2.2.) mit einem erneuten Tagessieg des Italieners Matteo Moschetti zu Ende gegangen. Der Fahrer aus dem Team Trek Segafredo zeigte sich bei der Playa de Palma Challenge in glänzender Frühform und kam über die 169 Kilometer rund um Palma de Mallorca im Massensprint als Erster ins Ziel. Moschetti hatte bereits am Donnerstag (30.1.) das erste Rennen der viertägigen Serie für sich entschieden.

Zweiter wurde am Sonntag Pascal Ackermann vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Ackermann war auch am ersten Tag bereits als Zweiter angekommen. Sein Teamkollege Emanuel Buchmann hatte die zweite Etappe am Freitag in der Serra de Tramuntana gewonnen. Den Trofeo von Pollença nach Andratx entschied der Movistar-Fahrer Marc Soler für sich. /jk