Wettrennen auf Mallorca: Wer ist schneller, Mensch oder Pferd?

Manacor belebt eine alte Tradition nach 30 Jahren wieder. In der Gemeinde im Osten von Mallorca liefern sich ein Leichtathlet und ein Trabrennpferd ein Wettrennen.

Wie der Leichtathletikclub von Manacor in den sozialen Netzwerken schreibt, tritt der mallorquinische Läufer Joan Ros bei dem Rennen am 25. April (19 Uhr) auf der Trabrennbahn in Manacor an. Sein Gegenüber wird das Rennpferd Ritz du Bocage sein, das vom Jockey Jaume Fluxà geführt wird.

Der Läufer muss eine Strecke von 400 Metern zurücklegen, das Pferd 800 Meter. Wer das schneller schafft, gewinnt. Die besseren Chancen hat meist das Pferd. /rp