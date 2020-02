Nach turbulentem Spiel: Real Mallorca trennt sich mit Unentschieden von Betis

Das war knapp: Fast hätte das Team von Moreno mit einer Niederlage auf die Insel zurückkehren müssen. Nach einem spannenden Spiel mit insgesamt sechs Toren, von denen vier in der ersten Halbzeit fielen, gelang den Inselkickern in der 69. Minute doch noch der Ausgleich zum 3:3. Kubo sorgte dafür, dass die Mannschaft den zweiten Punkt in der laufenden Saison bei einem Auswärtsspiel mit zurück auf die Insel nehmen konnte.

Zunächst sah es gut aus für Real Mallorca. Cucho Hernández schoss sein Team bereits nach einer Viertelstunde durch einen Elfmeter zum 1:0. Doch die Freude bei den Fans und Spielern hielt nur kurz an. Nur eine Minute später gelang Sergio Canales von Betis der Ausgleichstreffer.

Dann schaffte es Budimir mit dem 2:1, sein Team wieder in Führung zu bringen. Und wieder zog Betis nach: Fekir der gegnerischen Mannschaft gelang der Treffer, der erneut zum Ausgleich (2:2) führte.

Dann wendete sich das Blatt und in der zweiten Halbzeit ging zunächst Betis in Führung. Schon nach nur zwei Minuten traf Joaquín. Von da an führte Betis das Spiel klar an, bis Kubo plötzlich doch noch der Ausgleich zum 3:3 gelang. Die vier Minuten, die Schiedsrichter Gil Manzano an die zweite Halbzeit anhängte, müssen den Inselkickern wie eine Ewigkeit vorgekommen sein.

Am Sonntag (1.3.) müssen sie sich dann im Heimspiel gegen Getafe beweisen. /sw