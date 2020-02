Real Mallorcas Ex-Manager Molango sagt zu Geldwäsche-Fall aus

Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit Europol auf Mallorca Dokumente zu einem möglichen millionenschweren Geldwäsche-Fall gesammelt. Das berichtete die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora". Der Hauptverdächtige ist der Spielerberater Fani Ramadani. Auch Real Mallorcas Ex-Manager Maheta Molango wird als Zeuge befragt.

Ramadani kommt aus Nordmazedonien, lebt aber seit Jahren in Berlin und auf Mallorca. Der Spielerberater hat einen deutschen Reisepass. In der Fußballbranche hat er sich als Agent von osteuropäischen Spielern einen Namen gemacht.

Im Zuge der "Fußball Leaks", die "Der Spiegel" veröffentlichte, tauchten bereits in den vergangenen Jahren seltsame Zahlungen in den Deals von Ramadanis Agentur Lian Sports GmbH auf.

Die Behörden prüfen angeblich nun, ob Ramadani in Kooperation mit mallorquinischen Baufirmen Geldwäsche betrieben hat. Die Ermittler haben am Dienstag (18.2.) Beweise auf der Finca des Nordmazedoniers in der Gemeinde Calvià sichergestellt. Der Verdächtige soll in den kommenden Tagen in Madrid aussagen. Gegenüber der "Bild" sagte er, dass es sich um eine "normale Steuerprüfung" handele. "Wir werden sehen, was dabei herauskommt."

Maheta Molango, der vor zwei Wochen als Manager von Real Mallorca entlassen wurde, hat eine Aussage gegenüber den Ermittlern zur Beziehung zum Spielerberater getätigt. /rp