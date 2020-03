Letzte Karten für Gastspiel des FC Barcelona auf Mallorca

Letzte Chance auf Eintrittskarten für das Gastspiel des FC Barcelona bei Real Mallorca: Wer den Auftritt der Blaugrana auf Mallorca am Samstag, 14. März um 18.30 Uhr live im Stadion von Son Moix miterleben will, muss sich jetzt beeilen. Von den rund 4.000 Tickets im freien Verkauf sind nur noch wenige hundert verfügbar, nachdem der Verkauf am Dienstag (3.3.) begonnen hatte. Am Mittwochabend (4.3.) gab es noch 757 Karten.

Allerdings ist das Vergnügen nicht ganz billig. Zur Kartenpolitik von Real Mallorca gehört es, diejenigen, die nur zu den Topspielen ins Stadion kommen, finanziell ein wenig bluten zu lassen. So gibt es für das Duell gegen den Tabellenzweiten der Primera División die günstigsten Tickets ab 140 Euro. Wer allerdings auf der Tribüne oder der Gegengeraden Platz nehmen möchte, der darf sich auf eine Investition von 290 Euro gefasst machen. Macht runde 3,22 Euro pro Minute für eine mutmaßlich klare Angelegenheit für Barça ohne große Spannung. Wer trotz allem keine sinnvollere Verwendung für sein Geld hat, bekommt die Tickets hier. /jk