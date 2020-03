Real Mallorca holt wichtigen Sieg gegen Eibar

Der Erstligist Real Mallorca hat gegen den Kleinstadtclub Eibar drei Punkte geholt. Die vom Abstieg bedrohten Insel-Kicker von Trainer Vicente Moreno siegten in dem Auswärtsspiel im Baskenland am Samstagmittag (7.3.) mit 2:1.

Das Team von Real Mallorca kam zunächst gut ins Spiel und machte sowohl beim Angriff, also auch in der Verteidigung eine gute Figur. Die Gastgeber machten zwar Boden gut, kassierten jedoch in der 41. Minute ein Tor durch Dani Rodríguez. Die Gäste von der Insel bauten ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus, Kubo erzielte für die Insel-Mannschaft den zweiten Treffer (77. Minute). Erst in der Nachspielzeit gelang es Eibar mit einem Tor von Pedro Bigas, den Rückstand zu verkürzen.

Der Auswärtssieg war dringend nötig für Real Mallorca. Mit nun 25 Punkten rangieren sie aber weiter in der Abstiegszone. Als nächstes treten die Mallorca-Kicker am Samstag (14.3.) um 18.30 Uhr gegen den FC Barcelona an. /ff