So bekommen Sie Ihr Geld für die Partie Real Mallorca-Barcelona zurück

Wer sich Karten für die Partie der Primera División zwischen Real Mallorca und dem FC Barcelona am Samstag (14.3.) gekauft hatte, bekommt sein Geld zurück, teilte am Dienstag (10.3.) der Fußball-Erstligist von der Insel mit, nachdem entschieden wurde, das Spiel wegen den Coronavirus-Beschränkungen vor leeren Rängen auszutragen. Demnach gibt es zwei Verfahrensweisen, je nachdem, wo das Ticket gekauft wurde.

Wer die Karte im Ticketbüro am Stadion von Son Moix oder in einer der offiziellen Fan-Geschäfte von Real Mallorca erstanden hat, bekommt dort ab Mittwoch (11.3.) den bezahlten Betrag auch wieder zurück. Das Ticketbüro von Son Moix ist wochentags von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Wer die Tickets online bestellt hat, bekommt die Kosten ab Mittwoch automatisch wieder auf das Konto überwiesen, von dem der Betrag abging. Dauerkarteninhaber haben offenbar schlechte Karten bei Real Mallorca. Anders als andere Clubs, wie etwa Eibar, hat der Inselclub bisher keine Anstalten gemacht, den Dauerkarteninhabern den entsprechenden Betrag für das ausgefallene Spiel zurückzuüberweisen.

Die Partie zwischen Real Mallorca und dem FC Barcelona wird ebenso wie alle anderen Partien der Ersten und Zweiten Liga an den beiden Wochenenden 14./15. März und 21./22. März ohne Zuschauer ausgetragen. Die Angst vor der Verbreitung des Coronavirus hat die Verantwortlichen zu dieser Maßnahme gezwungen. Die Spielergewerkschaft AFE spricht sich unterdessen für eine Verschiebung der Spiele aus. Die Spieler schickten am Dienstag unter anderem Briefe an die Liga und den spanischen Fußballverband, in dem sie eine Unterbrechung in allen Ligen forderten. /jk