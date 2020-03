Palmas Basketballer lösen ihre Mannschaft auf

Bittere Zeiten auch für viele Sportler auf Mallorca: Aufgrund des Stilstandes vieler Ligen kommen immer mehr Vereine in Schwierigkeiten, ihre Verpflichtungen mit den Spielern zu erfüllen. Einer der ersten Clubs, der nun handeln muss, ist Basketball-Zweitligist B the travel brand Palma Mallorca. Die Spieler der ersten Mannschaft sowie weitere Angestellte des Clubs wurden mit einem sogenannten ERTE nach Hause geschickt, einer temporären Freistellung von der Arbeit. In dieser Zeit können die Spieler Arbeitslosengeld kassieren und bei einer - allerdings unwahrscheinlichen - Wiederaufnahme der Liga in einigen Wochen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Viele Spieler sind bereits in ihre Heimat geflogen.

Einer der Hauptgründe für den ERTE ist die Tatsache, dass der Hauptsponsor des Teams, das Unternehmen B the travel brand, aus der Tourismusbranche kommt und wohl in den kommenden Monaten ernste Existenzprobleme bekommen könnte, was ein Sportsponsoring zunächst einmal unmöglich machen dürfte.

Für den gesamten Club ist dieses voraussichtliche Saisonende mehr als unglücklich. In dieser Spielzeit hatte man auf Mallorca mit einem Etat von über einer Million Euro und damit dem höchsten aller Zweitligamannschaften einen Kader zusammengestellt, der um den Aufstieg in die Profiliga ACB kämpfen sollte. Nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug rutschte die Mannschaft allerdings Anfang dieses Jahres bis auf Platz 9 in der Tabelle ab. Zuletzt fing sich die Mannschaft wieder. Doch das Sportliche ist in diesen Tagen wirklich nur noch Nebensache. /jk