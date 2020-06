Das Datum für das Barça-Spiel auf Mallorca steht fest

Der FC Barcelona ist der erste Gegner von Real Mallorca bei Wiederbeginn der Liga. Der Ligaverband hat am Sonntag (31.5.) die nächsten beiden Spieltage angesetzt.

Barça kommt demzufolge in knapp zwei Wochen am Samstag (13.6.) auf die Insel, Anstoß ist um 22 Uhr. Das Spiel wird ohne Zuschauer und mit einem kleinen Aufgebot an Pressevertretern ausgetragen. Im Hinspiel siegten die Katalanen mit 5:2, Ex-St. Pauli-Stürmer Ante Budimir traf für Mallorca doppelt.

Weiter geht es für die Mallorquiner bereits am Dienstag darauf (16.6.). 19.30 Uhr geht es auswärts gegen Villarreal. Die verbleibenden elf Spieltage sollen bis Mitte Juli ausgetragen werden. /rp