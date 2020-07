Alle Berge Mallorcas so schnell wie möglich bezwingen

Der Langstreckenspezialist Tòfol Castanyer will alle Berge auf Mallorca, die höher als 1.000 Meter sind, erklimmen. Der Mallorquiner hat damit am Sonntag (5.7.) begonnen und plant schon an diesem Montag damit fertig zu sein. .



Die 54 Berggipfel liegen alle in der Tramuntana. Um sie ohne Pause abzulaufen, muss Castanyer eine 110 Kilometer lange Strecke zurücklegen und dabei 10.000 Höhenmeter bewältigen.





Se ve que había alguna cima un 'pelín' más complicada que las otras 53... ¿No, @tofolcastanyer? ?????? #TimeToPlay pic.twitter.com/0yamJCrZWc — Salomon Spain (@Salomon_Spain) July 5, 2020

Manche Gipfel konnte der Mallorquiner nur kletternd erreichen. Bei anderen haben ihn Freunde und Familie begleitet. Mit seinem Projekt möchte der Läufer auf die Geschichte der Tramuntana aufmerksam machen. Geplant ist, dass er am Montagmittag (6.7.) den letzten Gipfel erreicht. /rp