Mallorca hat einen neuen Fußball-Drittligisten

Fußball-Club UD Poblense aus dem Ort Sa Pobla im Norden von Mallorca hat sich am späten Samstagabend (25.7.) den Aufstieg in die Dritte Liga, die sogenannte Segunda División B, gesichert. Der Traditionsverein, der zuletzt vor 37 Jahren drittklassig spielte, setzte sich im Aufstiegsendspiel in Santanyí gegen die zweite Mannschaft von Real Mallorca mit 2:1 durch. Somit gibt es in der kommenden Saison mit Atlético Baleares und Poblense dann endlich wieder einmal zwei Mannschaften von der Insel in der dritten Liga. Ebenfalls in dieser Liga spielen die beiden ibizenkischen Teams UD Ibiza und Penya Deportiva aus Santa Eulària.

Das Endspiel um den Aufstieg war hartumkämpft und lange Zeit sah Real Mallorca B wie der Sieger aus. In der 30. Minute erzielte Tovar die bis dahin auch verdiente Führung für die Reserve des Erstliga-Absteigers. Lange Zeit fand Poblense keine Mittel gegen die stabil stehende Defensive des Gegners. Erst kurz vor Schluss gelang dem früheren RCD-Spieler Tià Sastre der Ausgleich. Als dann Gayà auf Seiten von Real Mallorca B noch die gelb-rote Karte sah, brachen die Dämme. In der Nachspielzeit sorgte Aitor Pons für den Siegtreffer. /jk