Palma Marathon und Ironman Mallorca sagen Ausgaben 2020 ab

Die Flut von Absagen bei Sportevents hat nun auch den Ironman auf Mallorca und den Palma Marathon erwischt. Die Veranstalter der Wettkämpfe haben die Ausgaben für das laufende Jahr abgesagt.

Man habe in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, den Palma Marathon unter den geltenden Vorschriften austragen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (19.8.) vom Veranstalter Kumulus. Das sei wegen der Länge der Strecke nicht möglich gewesen. Die Entscheidung, das Event, das traditionelle am zweiten Sonntag im Oktober ausgetragen wird, abzusagen, habe man gemeinsam mit der Stadt Palma getroffen.

Kumulus arbeitet jetzt an den Marathons der kommenden beiden Jahre. Läufer, die sich schon eingeschrieben haben, bekommen per Mail das Angebot, ihr Anmeldung zu stornieren oder auf das nächste Jahr umzubuchen.

Auch beim Ironman 70.3 in Port d'Alcúdia hat der Veranstalter lange gepokert. Zuerst wurde der Triathlon von Mai auf Oktober gelegt. Dann war es lange unklar, ob das Rennen ausgetragen werden kann. Am Dienstag (18.8.) kam dann die Absage. Auch hier bekommen die angemeldeten Teilnehmer per Mail Informationen, wie es mit ihrer Buchung weitergeht. /rp