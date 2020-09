Real Mallorca vergeigt den Saisonstart

Vielleicht war es besser, dass keine Zuschauer im Visit Mallorca Estadi zugelassen sind. Die kritischen Mallorquiner hätten Real Mallorca nach der schwachen Leistung möglicherweise ausgepfiffen. Der Inselclub hat zum Auftakt der Zweitliga-Saison am Sonntag (13.9.) mit 0:1 gegen Rayo Vallecano verloren.

Mallorcas neuer Trainer Luis García Plaza verzichtete auf Überraschungen. Nur auf der Linksverteidigerposition, wo die Neuzugänge noch Zeit zur Eingewöhnung brauchen, und im Sturm, wo Ante Budimir weite Teile der Vorbereitung verpasst hat, stand die Stamm-Elf aus der Vorsaison auf dem Platz. Also ein Team, das nur knapp am Klassenerhalt in der ersten Liga vorbeischrammte.

Doch die Mallorquiner schafften es keineswegs zu zeigen, dass sie nominell überlegen sind. Einer weitestgehend ausgeglichenen Partie fehlte es an Torchancen. Im ersten Abschnitt konnte nur RCD-Mittelfeldspieler Dani Rodríguez mit einem Distanzschuss und einem Kopfball für Unruhe sorgen. Rayo Vallecano präsentierte sich ansonsten gut geordnet.

Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gäste in Führung. Mallorcas Außenverteidiger patzten. Rechtsverteidiger Joan Sastre ließ einem Gegenspieler in seinem Rücken in aller Ruhe flanken. Die Hereingabe vollendete Isi Palazón, der wiederum einen Schritt schneller als Linksverteidiger Ivan Bravo war.

Eine Antwort der Mallorquiner blieb aus. Erst kurz vor Schluss prüfte Salva Sevilla den Gästekeeper mit einem Freistoß, den dieser mit Hilfe der Latte entschärfte.

Am kommenden Sonntag (20.9, 16 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel. Espanyol Barcelona mit Ex-RCD-Trainer Vicente Moreno empfängt die Mallorquiner./rp