Von Menorca nach Mallorca für den guten Zweck schwimmen

Haben Sie schon mal an der Küste von Cala Ratjada in der Ferne Menorca entdeckt und sich gefragt, ob Sie hinüber schwimmen könnten? Boris Nowalski hat das getan. Der Costa-Ricaner will mit der Aktion Spendengelder sammeln.

Der 48-Jährige ist am Sonntag mit der Fähre von Mallorca nach Menorca übergesetzt. Um 6.30 Uhr stürzte er sich dann ins Wasser am Cap d'Artrutx. In reichlich elf Stunden absolvierte er die 40 Kilometer und kam in Cala Ratjada an.

Die Spendengelder sollen an die mallorquinische NGO "Save the med" gehen, die das Meer sauber hält. Spenden sind bis zum 1. November noch möglich (hier klicken).

Die Hintergründe zu der Aktion und warum der 48-Jährige kaum außer Atem kam, lesen Sie am Donnerstag in der Printausgabe oder im E-Paper. /rp