Real Mallorca schießt endlich ein Tor und gewinnt

Am dritten Spieltag hat es Real Mallorca endlich geschafft, mal ein Tor zu schießen. Es war sogar recht ansehnlich. Und noch wichtiger: Es brachte den Sieg am Sonntag (27.9.) gegen Aufsteiger Sabadell.

Das Wechseltheater um Angreifer Ante Budimir geht in die nächste Runde. Erneut verzichtete Trainer Luis García Plaza völlig auf den Kroaten. Stattdessen waren die beiden Neuzugänge Murilo und Mboula dabei.

Sabadell war mit einer defensiven Ausrichtung von Beginn an darauf aus, sich ein torloses Unentschieden zu ermauern. Doch es kam anders. Die mal wieder erschreckend schwachen Mallorquiner luden den Gegner ein. Doch den Katalanen fehlte es an Qualität in der Offensive, um die Chancen zu nutzen.

Auf der anderen Seite kam der Inselclub nicht zu Torchancen. Daran änderte sich auch in der zweiten Halbzeit wenig. Eine Viertelstunde vor Ende bekam Pierre Cornud die gelb-rote Karte. Der französische Außenverteidiger ist von Mallorca an Sabadell ausgeliehen. Vielleicht wollte er seinem Stammverein unter die Arme greifen.

In der 85 Minute zog RCD-Angreifer Stoichkov in den Strafraum, legte den Ball zurück zu Dani Rodríguez, der aus gut 20 Metern das Rund in die Maschen drosch. Auch in Überzahl mussten die Mallorquiner am Ende nochmal zittern, konnten die drei Punkte aber auf der Insel behalten.

Weiter geht es am Sonntag (4.10.) mit dem nächsten Heimspiel gegen Tenerife. /rp