Real Mallorca steht weiter mit dem Toreschießen auf Kriegsfuß

So kann der Weg zurück in die Primera División für Fußball-Zweitligist Real Mallorca steinig werden. Am Donnerstag (22.10.) kam der Aufstiegsanwärter daheim gegen Albacete erneut nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und hat damit in den ersten sieben Saisonspielen erst vier Tore erzielt. Dafür steht die Abwehr wie eine Eins: Erst ein Gegentor kassierte der Club von Trainer Luis García Plaza.

Albacete kam mit einer schwachen Ausbeute von erst einem Sieg in sechs Partien nach Mallorca, und die Hausherren rissen in den ersten Minuten die Partie direkt an sich. Sie erspielten sich gleich mehrere gute Gelegenheiten, doch schnell stellte sich heraus, dass der Torwart im Kasten von Albacete, der Mallorquiner Tomeu Nadal, einen Sahnetag erwischt hatte. So ließen die Gastgeber schnell in ihrer Begeisterung für die Offensive nach.

Nach der Pause kam Albacete plötzlich besser ins Spiel und hätte durch einen Kopfball von Kecojevic in Führung gehen können. Im Gegenzug pfiff der Schiedsrichter Elfmeter für Real Mallorca, als Mboula im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Salva Sevilla schoss jedoch äußerst schwach, flach und dazu noch fast in die Mitte. Nadal hatte keine Schwierigkeiten, den Ball abzuwehren. Real Mallorca erarbeitete sich nun wieder mehr Torchancen, ohne aber in letzter Konsequenz gefährlich zu werden.

Somit blieb es in der Partie, in der Real Mallorca die bislang meisten Gelegenheiten kreierte, beim tristen 0:0, genau wie schon vier Tage zuvor beim Auswärtsspiel in Miranda. Real Mallorca ist nun Achter in der Tabelle, allerdings nur mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten Ponferradina. Die nächste Begegnung steht schon am Montag (26.10.) um 18 Uhr in der madrilenischen Vorstadt Alcorcón an. /jk