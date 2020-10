Real Mallorca spielt wie ein Aufsteiger

Der Abstieg aus der ersten Liga in der vergangenen Saison lag auch darin begründet, dass Real Mallorca nicht auf die Ersatzspieler vertrauen konnte oder wollte. Das hat sich in der zweiten Liga nun geändert. Ob des straffen Zeitplans ließ Trainer Luis García Plaza eine B-Elf auflaufen, die am Montag (26.10.) problemlos auswärts gegen Alcorcón gewann.

Außer in der Abwehr brachte García Plaza fast eine komplett neue Mannschaft. Das Experiment hätte auch schiefgehen können. In der Anfangsphase hatten die Gastgeber mit einem Pfostenschuss die größte Gelegenheit.

Danach spielten nur die Mallorquiner. Binnen drei Minuten war die Partie praktisch entschieden. Antonio Sánchez versenkte den Ball sehenswert mit Hilfe des Pfostens in der 18. Minute. In der 21. Minute vollendete der neue RCD-Stürmer Marc Cardona abgeklärt eine Flanke von rechts.

Die Highlights im Video:

Nach zwei Spielen ohne Treffer konnte Real Mallorca somit endlich wieder Tore schießen. Ein drittes wäre möglich gewesen, doch Innenverteidiger Antonio Raíllo traf per Kopf nur die Latte.

Im zweiten Abschnitt passierte herzlich wenig. Alcorcón kämpfte nicht gegen die Niederlage an, und Mallorca holte ungefährdet die drei Punkte. Der Inselclub steht nun auf dem dritten Tabellenplatz und hat zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Espanyol Barcelona. Bereits am Donnerstag (29.10.) geht es weiter. Dann gastiert Málaga im Visit Mallorca Estadi. /rp