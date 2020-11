"Eine historische Tracht Prügel" für die deutsche Mannschaft

Als deutscher Fußballfan auf Mallorca hat man es dieser Tage nicht leicht. Bekannte erinnern an jeder Ecke an das desaströse 0:6 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Duell der Nations League gegen die Spanier am Dienstagabend (17.11.) in Sevilla. "Es war entsetzlich", meinte der Inselresident und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Die spanische Presse sieht es ähnlich.

"Spanien demütigt Deutschland in einer geschichtsträchtigen Nacht", schreibt "El Mundo". "El País" hat eine "listige" spanische Mannschaft gesehen, die die Deutschen bloßgestellt und "zu Asche reduziert" hat. "Mundo Deportivo" schreibt: "Eine historische Tracht Prügel. Ein großes Spiel der Nationalmannschaft, die sich über ein Deutschland hinweggesetzt hat, das nicht wiederzuerkennen war. Spanien durfte nicht scheitern und scheiterte nicht. Die Mannschaft hat nicht nur nicht versagt, sondern ein Deutschland plattgemacht, das heute weit davon entfernt ist, die Mannschaft zu sein, die immer nach dem Höchsten strebt."

Die Spanier, bei denen der Mallorquiner Marco Asensio in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, dürfen nun in der Finalrunde der besten Vier um den Titel bei der Nations League spielen. In Deutschland wackelt der Posten von Joachim Löw hingegen stärker als je zuvor. /rp