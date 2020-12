Fallrückzieher bringt Real Mallorca den Sieg in Almería

Abdón Prats trifft per Fallrückzieher zum 1:0-Endstand.

Abdón Prats trifft per Fallrückzieher zum 1:0-Endstand. Foto: DM

Fußball-Zweitligist Real Mallorca baut seine Erfolgsserie auch bei einem der stärksten Teams der Liga weiter aus. Die Mannschaft von Trainer Luis García Plaza kam am Donnerstagabend (3.12.) bei UD Almería zu einem 1:0-Auswärtssieg. Damit sind die Mallorquiner seit 15 Spielen ungeschlagen, die einzige Niederlage der Saison setzte es zum Auftakt daheim gegen Rayo Vallecano.

Die Partie in Andalusien ist schnell erzählt. Beide Mannschaften standen diszipliniert und ließen wenige Chancen zu. Da gab es mal ein paar Fernschüsse oder einen Freistoß von Salva Sevilla, den Almerías Torhüter parieren konnte. Ansonsten passierte recht wenig in der ersten Halbzeit. Und auch nach dem Seitenwechsel konnte keine Mannschaft der Partie ihren Stempel aufdrücken. Die beste Möglichkeit hatte Almería, als ein Schuss zunächst an den Pfosten krachte und den Nachschuss dann Mallorcas Torwart Reina glänzend mit einer Hand abwehrte.

Als beide Seiten schon mit einem 0:0 rechneten, kam der große Auftritt von Abdón Prats. Der 27-Jährige aus Artà, der erst kurz zuvor eingewechselt war, verwertete in der Nachspielzeit eine Flanke von Lago Junior spektakulär per Fallrückzieher. Kurz darauf war Schluss, Real Mallorca feiert den dritten Sieg in Folge und ist weiterhin mit zwei Zählern Vorsprung auf Espanyol Barcelona Tabellenführer.

Lange ausruhen kann sich der Inselclub nicht. Bereits am Montag (7.12.) geht es mit einem Heimspiel gegen Castellón weiter. Anstoß im Stadion von Son Moix ist um 21 Uhr. /jk