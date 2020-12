Abdón Prats führt Real Mallorca zum vierten Sieg in Folge

Abdón Prats (rotes Trikot) ist in der Form seines Lebens in den vergangenen Spielen.

Real Mallorca schreitet mit großen Schritten dem Erstliga-Aufstieg entgegen. Auch am 17. Spieltag gab es einen Sieg, diesmal gegen Castellón. Beim 3:1 im Stadion von Son Moix am späten Montagabend (7.12.) stemmten sich die Gäste zwar mit aller Kraft gegen die Übermacht der Hausherren, doch für einen Punkt reichte es nicht. Real Mallorca fuhr den vierten Sieg in Folge ein und ist seit 16 Spielen ungeschlagen.

Der Tabellen-18. aus der Region Valencia verlor die Partie bereits in den ersten elf Minuten. Da hatte Abdón Prats mit seinem dritten Treffer in den vergangenen drei Partien in der 8. Minute das Spiel bereits eröffnet. Salva Sevilla erzielte in der 11. Minute nach einer traumhaften Kombination durch die Abwehr der Gäste - Hackentrick inklusive - das 2:0. Die Gäste stellten sich nicht hinten rein und versuchten, zum Anschlusstreffer zu kommen, doch Torwart Manolo Reina passte auf.

In der zweiten Halbzeit war dann Abdón Prats in der 54. Minute erneut zur Stelle und verwertete eine Flanke zum 3:0. Real Mallorca erspielte sich auch in der Folge noch zahlreiche Chancen, doch ein Tor fiel nicht mehr für die Mannschaft von Trainer Luis García Plaza. Stattdessen verkürzte Castellón in der 73. Minute nach einem Freistoß zum 1:3. Satrústegui war per Kopf zur Stelle.

Real Mallorca führt nach dem erneuten Sieg die Tabelle weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung vor Espanyol Barcelona an. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag (12.12.) um 16 Uhr steht das Auswärtsspiel bei Leganés auf dem Programm. Die Madrider Vorstädter stehen auf dem vierten Platz. /jk