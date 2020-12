Real Mallorca setzt seine Siegesserie weiter fort

Der Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat am Samstagnachmittag (12.12.) seine Siegesserie fortgesetzt und gegen Leganés mit 1:0 gewonnen. Bei dem Auswärtsspiel in der Region Madrid erzielte Amath Ndiaye in der 61. Minute den entscheidenden Treffer.

Die Mannschaft von Trainer Luis García kam zunächst zögerlich ins Spiel, dominierte aber im Lauf der ersten Halbzeit zunehmend die Partie. Nach einer Roten Karte für Ibáñez kurz vor der Halbzeitpause musste Gastgeber Leganés dann mit einem Mann weniger auf dem Platz auskommen. Entsprechend selbstbewusst trat Real Mallorca die zweite Spielzeit an und entschied die Partie für sich.

Es ist der fünfte Sieg in Folge, die Inselkicker sind seit 17 Partien ungeschlagen und führen die Tabellenliste mit 41 Punkten an. Weiter geht es am Samstag (19.12.), dann trifft Real Mallorca auf Fuenlabrada. /ff