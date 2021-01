Real Mallorca schlittert in die erste Krise der Saison

Was ist nur mit dem Fußball-Zweitligisten Real Mallorca los? Die Souveränität der vergangenen Monate scheint plötzlich weg zu sein. Das Team von Trainer Luis García Plaza unterlag am frühen Sonntagabend (10.1.) im Stadion von Son Moix einem anderen Inselclub - UD Las Palmas von den Kanaren. Dabei ließ Real Mallorca so ziemlich alles vermissen, was das Team bisher in der Saison auszeichnete: Aggressivität, Torgefahr, Ideenreichtum. Zusätzlich standen gleich mehrere Leistungsträger an diesem Tag völlig neben sich.

Zwar gehörte Real Mallorca die erste Torchance des Spiels: Unmittelbar nach dem Anpfiff schoss Lago Junior schon mal Torwart Dominguez warm. Doch das war es dann auch mit den Gelegenheiten für die Hausherren. Las Palmas übernahm mehr und mehr die Initiative und riss Löcher in die wacklige Abwehr. Bereits in der 21. Minute besorgte Araujo das 1:0 für die Gäste. Mit einem cleveren Doppelpass mit Kirian hatte er die Abwehr ausgespielt und vollendet. Die Heimelf verlor dagegen ein ums andere Mal den Ball und strahlte kaum Gefahr aus.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der trostlosen Vorstellung von Real Mallorca. Weiterhin gab es kaum Torchancen, und Las Palmas stellte nach und nach auch die Offensive ein, um sich den Sieg zu ermauern. Das klappte letztendlich auch, weil die Gastgeber ihre sonst gezeigte Aggressivität völlig vermissen ließen. Hinzu kam, dass etwa Baba und Dani Rodríguez Totalausfälle waren.

Real Mallorca hat mit dem 0:1 nun aus den vergangenen drei Partien nur einen Punkt geholt, zwei Heimpleiten in Folge kassiert und ist in der Zwischenzeit im Pokal gegen Fuenlabrada im Elfmeterschießen ausgeschieden. Kein guter Start ins Jahr 2021, und die Tabellenführung ist angesichts des Sieges von Espanyol Barcelona gegen Castellón auch dahin. Die nächste Partie steht am 23. Januar um 16 Uhr bei Rayo Vallecano an - der Rückrundenstart. /jk