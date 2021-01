Das ist jetzt beim Sport auf Mallorca noch erlaubt

Die seit Mittwoch (13.1.) geltenden schärferen Corona-Restriktionen auf Mallorca werfen jede Menge Fragen auf, gerade auch bei Freizeitsportlern. Was geht noch, was ist verboten? Die MZ hat sich von einer Sprecherin des Sozial- und Sportministeriums die aktuellen Regelungen erklären lassen. Demnach gilt für Sport eine eigene Covid-Richtlinie, die nicht ganz so streng ist wie die für soziale Zusammenkünfte.

Laut der Sprecherin ist es nach wie vor erlaubt, im Freien in Gruppen bis maximal sechs Personen Sport zu treiben (selbstredend unter Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln). So ist es weiterhin für Amateursportler möglich, im Freien etwa Tennis zu spielen. Dazu können die beiden Spielpartner durchaus aus unterschiedlichen Haushalten stammen. "Was nicht geht, ist danach noch zusammen einen Kaffee zu trinken", erklärt die Sprecherin. Ebenfalls kein Problem ist es, sich auf dem Golfplatz mit Bekannten oder der Familie zu verabreden und eine Partie Golf zu spielen.

Kontaktsport ist allerdings nicht erlaubt. Wer privat also gerne Basketball oder Fußball auf einem der zur jeweiligen Kommune gehörenden Sportplätze spielt, wird das derzeit nicht tun können. Die Plätze sind weitgehend abgesperrt.

Wer sich am Wochenende gerne zum Wandern mit Freunden trifft, der schaut ebenfalls in die Röhre. Spaziergänge oder Wanderungen im Familienkreis oder mit Bekannten sind nicht erlaubt, im Unterschied zu Sport in den Bergen, wie etwa Trail-Laufen. Das ist weiterhin in kleinen Gruppen mit bis zu sechs Personen erlaubt, selbst, wenn es sich nicht um Sportler mit Verbandslizenz handelt. Dasselbe gilt für Rennradfahrer, die sich für sportliche Touren weiterhin mit anderen Fahrern treffen dürfen. Gemütliche Radtouren im größeren Familienkreis sind nicht erlaubt.

Anders verhält es sich mit Vereinen. Dort ist laut der Sprecherin mehr möglich. Fußballtraining in kleinen Gruppen bleibt erlaubt, sofern kein Kontakt stattfindet. Wirklich Fußball spielen ist also nicht drin, sehr wohl aber Dribbelübungen oder Torschusstraining. Ebenfalls in kleinen Gruppen möglich sind Sportarten wie Reiten, die ausschließlich im Freien stattfinden.

Schwimmen ist im Freien ohne Einschränkungen möglich, allerdings gibt es wenige beheizte Freibäder auf Mallorca. In Hallenbädern dürfen Schwimmer, die in einem Verein organisiert sind, jederzeit schwimmen. Für Privatleute ohne Verbandslizenz gilt die Beschränkung, dass maximal vier von ihnen gleichzeitig in einem Hallenbad schwimmen dürfen, einer pro freier Bahn.

Fitnesscenter haben für das allgemeine Publikum geschlossen. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Individualtraining mit einem Trainer ist weiterhin möglich.