Real Mallorca spielt sich an Tabellenspitze

Real Mallorca hat sich am Samstagnachmittag (23.1.) mit einem Auswärtssieg an die Spitze der zweiten spanischen Liga gespielt. Gegen den Madrider Club Rayo Vallecano gewannen sie 3:1.

Bereits in der 2. Spielminute erzielte Amath das erste Tor für die Inselkicker, die von Anfang an klar überlegen waren, Abdón baute den Vorsprung in der 12. Spielminute mit einem weiteren Treffer aus und Salva Sevilla gelang das dritte Tor für die Roten (19. Spielminute). Zwar gaben die Gastgeber nicht auf und schafften es in der 40. Minute, immerhin einen Treffer zu erzielen, dennoch gingen das Team von Real Mallorca siegreich und euphorisch aus der Begengung. Kein Wunder: Durch ihren Sieg liegt Real Mallorca nun punktemäßig gleichauf mit dem Tabellenersten, Espanyol. /somo