Real Mallorca gewinnt gegen den FC Girona

Besser spät als nie: Durch den entscheidenden Treffer von Amath Ndiaye in der 91. Spielminute hat Real Mallorca am Samstag (30.1.) 1:0 gegen den FC Girona gewonnen. Damit gehören die Insel-Kicker weiterhin zu den Aufstiegsfavoriten der zweiten Liga und führen derzeit die Tabelle an.

Dicht dahinter und damit für die Insel-Kicker gefährlich ist der RCD Espanyol, der am Sonntagnachmittag (31.1.) auf Rayo Vallecano trifft. Man darf gespannt sein, ob das Team aus Katalonien am Inselclub vorbeizieht. /sw