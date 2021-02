Die Olympia-Qualifikation im Segeln ist nicht länger auf Mallorca

1.000 Segler sollten an der Regatta teilnehmen.

Anders als geplant führt der Weg nach Tokio nun doch nicht über Mallorca. Eigentlich sollte der Trofeo Princesa Sofía ein Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele sein. Doch der Vernstalter musste die Regatta wegen Corona verschieben.

Schon im Vorjahr ist der Wettkampf der olympischen Klassen ausgefallen. Die 51. Ausgabe war nun für Ende März geplant. Palmas Segelclub hat den Termin nun aber auf den 2. bis 9. Oktober gelegt.

"Wir müssen an die Sicherheit der 1.000 Segler aus 50 Ländern denken", wird Rennleiter Ferran Muniesa in einer Pressemitteilung zitiert. Statt dem Rennen in der Bucht von Palma können die Olympia-Segler nun noch im portugiesischen Vilamoura im März und bei der Semaine Olympique im französischen Hyères Punkte für Tokio sammeln. /rp